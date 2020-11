Fahrerin gesucht Schüler spürt nach Zusammenstoß mit Pkw später doch Schmerzen

Am Mittwoch, 11. November, um 7.40 Uhr, kam es an der Dr.-Muggenthaler-Straße in Cham zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schüler, der an einem ungesicherten Straßenabschnitt die Straße querte, und einem schwarzen Pkw.