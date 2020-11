In der JVA Verkehrskontrolle endet anders als erwartet

Foto: 123rf.com

Eigentlich wollten Beamte der PI Parsberg einen 38-Jährigen mit seinem Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. auf 11. November, in Hohenfels kontrollieren. Dieser flüchtete zwar zunächst, den Beamten gelangen dennoch die Festnahme sowie die Feststellung diverser Delikte. Der Mann sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.