3.000 Euro Sachschaden Kripo sucht Zeugen für Einbruch in Bürogebäude in Regensburg

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 9. November, 18.45 Uhr, bis Dienstag, 10. November, 6.45 Uhr, hatte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Holzgartenstraße, Ecke Paarstraße, in Regensburg verschafft. Er verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.