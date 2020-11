Online-Betrug Willmeringer bestellt Jagdgewehr im Wert von 1.600 Euro – Lieferung bleibt aus

Foto: Diana Ruseva Kadreva/123rf.com

Ein 54-jähriger Willmeringer zeigte am Dienstag, 10. November, bei der Chamer Polizei einen Online-Betrug an. Er hatte über eine Internetplattform ein Jagdgewehr gekauft und den Preis hierfür in Höhe von gut 1.600 Euro überwiesen.