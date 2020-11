Über zwei Promille Zivilkräfte der Polizei können betrunkenen Fahrraddieb auf frischer Tat überraschen

Foto: 123rf.com

Zivilkräfte der Polizei wurden am Montag, 9. november, gegen 23.15 Uhr, in der Weißenburgstraße in Regensburg auf einen 58-jährigen Mann aufmerksam, der sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte und dann unmittelbar losfuhr.