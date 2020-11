Bei Wörth an der Donau Skoda knallt fast ungebremst in Lastwagen – drei Personen verletzt, zwei davon schwer

Gegen 4.30 Uhr am Dienstagmorgen, 10. November, kam es auf der Autobahn A3 bei Wörth an der Donau im oberpfälzischen Landkreis Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug war hier von Regensburg in Richtung Passau unterwegs, als etwa einen Kilometer nach dem Parkplatz Wiesenthal plötzlich ein 26-Jähriger mit seinem Skoda fast ungebremst in das Heck knallte.