Hinweise erbeten Herren-Mountainbike im Wert von 2.700 Euro entwendet

Foto: 123rf.com

Aus der unversperrten Garage eines Wohnanwesens in Riegling im Gemeindebereich Sinzing wurde am Samstag, 7. November, in der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr ein nicht gesichertes Herren-Mountainbike im Wert von circa 2.700 Euro entwendet.