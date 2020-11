20.000 Euro Schaden Kellerbrand in Traitsching – Hausbesitzer bemerkt Stichflamme aus dem Heizungsraum

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 7. November, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich ein Kellerbrand in der Unteren Ringstraße in Sattelpeilnstein in Traitsching. Der 62-jährige Hausbesitzer bemerkte, nachdem der Strom im Gebäude ausgefallen war, eine Stichflamme aus dem Heizungsraum im Keller.