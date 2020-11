Angezeigt Kleintransporter bei dichtem Nebel mit Anhänger ohne Beleuchtung auf der A3 unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 8. November, gegen 19.30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Kleintransporter mit Anhänger auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau an der Anschlussstelle Regensburg-Ost gemeldet. An dem Anhänger fehlte jegliche Beleuchtung.