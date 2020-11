Zeugen gesucht Unfall in Roding – 28-jährige Lenkerin übersieht entgegenkommenden Pkw

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 7. November, gegen 9.50 Uhr, wollte eine 28-jährige Frau mit ihrem Pkw in Roding von der Bahnhofstraße aus nach links in einen Verbrauchermarkt abbiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Pkw, der von einem 33-jährigen Mann gelenkt wurde.