Crash bei Thalmassing Motorradfahrer übersehen – Unfall…

Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich und ein verletzter Motorradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Nachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberhinkofen und Wolkering.

Thalmassing. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 16.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Wolkering und wollte nach links in einen Weg des Truppenübungsplatzes einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Jugendlichen mit seinem Motorrad. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen die linke Pkw-Seite der jungen Frau. Der Motorradfahrer musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden – die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.