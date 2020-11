Polizei sucht Zeugen Unbekannte klauen elf Reifensätze von Pkw eines Autohauses

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 4. auf 5. November, drangen bislang unbekannte Täter in das umzäunte Gelände eines Autohauses in der Straubinger Straße in Regensburg ein. Hier montierten sie die Reifen mit Felgen von mehreren Pkw ab und entwendeten diese.