Kontrolle in Sinzing Verdacht auf Drogenfahrt und ohne gültigen Aufenthaltstitel unterwegs

Bei einer Kontrolle eines Pkws in Sinzing am Donnerstag, 5. November, um 10 Uhr, auf der Autobahn A3 in Richtung Passau wurden bei dem 28-jährigen Fahrer drogentypische Erscheinungen festgestellt. Ein freiwilliger Test verlief positiv auf THC.