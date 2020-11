Hinweise erbeten 38.000 Euro Motorschaden an Bagger in Furth im Wald

Unbekannte haben bereits im Frühjahr im Bereich Sengenbühl in Furth im Wald den Auspuff einer Schubraupe mit Erdreich und Steinen verfüllt. Der Schaden wurde zwar umgehend entdeckt, allerdings führte die Manipulation zu einem Motorschaden an der Raupe mit einem Schaden in Höhe von circa 38.000 Euro.