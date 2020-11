7.000 Euro Schaden Unfall in Cham – 18-Jährige leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 4. November, kam es beim Abbiegen an der Kreuzung Rachelstraße/Waldmünchner Straße in Cham zum Zusammenstoß eines Audi mit einem Daimler.