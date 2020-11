Anzeige erstattet Polizei stellt Reichsflagge in Breitenbrunn sicher

Am Dienstag, 3. November, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer der PI Parsberg mit, dass auf dem Dach einer Firmenhalle in Breitenbrunn die Reichsflagge des Deutsches Reiches von 1871 gehisst wurde. Diese war von der anliegenden Straße auch für jedermann deutlich sichtbar.

Breitenbrunn. Nach Erklärung der Rechtslage durch eine Streife der PI Parsberg zeigte sich der Inhaber der Firma einsichtig und gab an die Flagge unverzüglich zu entfernen. Am nächsten Tag war die Flagge jedoch immer noch am ursprünglichen Ort und der 47-Jährige verweigerte vehement die Abnahme der Flagge, sodass die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen wurde, um die Maßnahme durchzuführen.

Letzten Endes konnte der Betroffene dann doch zum selbstständigen Beseitigen der Flagge überzeugt werden. Diese wurde durch die Streifenbesatzung sichergestellt. Für das Anbringen der Flagge erwartet den 47-Jährigen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.