Haus der Kultur aufgebrochen Einbruch in Barbing entpuppt sich als Trinkgelage

Im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter in das Haus der Kultur in Barbing im Ludwig-Raith-Weg ein. Sie hebelten ein im Bereich des Kellerabganges liegendes Fenster auf und gelangten so ins Innere des Anwesens.