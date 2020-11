Unfall in Pentling Lkw fährt in das Heck eines Pkws – Pkw-Fahrer leicht verletzt

Am Montag, 2. November, gegen 10 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße B16 von Regensburg in Richtung Bad Abbach. Auf Höhe der Ortschaft Graßlfing in Pentling wollte er nach links in die dortige Tankstelle abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit, bis er fast zum Stillstand kam.