Hinweise erbeten Exhibitionist in Neutraubling – Fahndung verlief ergebnislos

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 2. November, trat gegen 18.30 Uhr, in Neutraubling ein Exhibitionist in Erscheinung. Er saß auf einer Parkbank neben einem Fußweg, der zwischen der Haidauer Straße und Siemensstraße verläuft.