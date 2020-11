Seit 1. November Neue Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Oberpfalz

Seit dem 1. November hat das Polizeipräsidium Oberpfalz eine neue Ansprechpartnerin für Presse- und Medienvertreter. Neben den bereits bekannten Mitarbeitern der Pressestelle ergänzt Meike Diettler das Presseteam.

Regensburg. Die 47-jährige Kriminalhauptkommissarin wechselt für ein halbes Jahr im Rahmen eines Förderverfahrens für künftige Führungskräfte zur Pressestelle beim Polizeipräsidium Oberpfalz und folgt damit Anton Hagen nach, der zur Einsatzzentrale zurückkehrt.

Nach dem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei – leistete KHKin Diettler ab 1995 für zwei Jahre Dienst bei der damaligen Polizeiinspektion Regensburg 1 am Minoritenweg. Anschließend war sie ab 1997 für einige Jahre in verschiedenen Sachgebieten des Bayerischen Landeskriminalamts tätig. Der Weg zurück in die Oberpfalz führte über eine Verwendung als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeiinspektion Roding und die damalige Polizeidirektion Regensburg.

Im Jahr 2007 wechselte sie schließlich zur Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und war dort beim Kriminaldauerdienst, im Kommissariat 1 – Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter – sowie in verschiedenen Ermittlungsgruppen tätig. Zuletzt übte sie die Funktion der stellvertretenden Leiterin des Sachbereichs Einsatz bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg aus.