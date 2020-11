Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Fahrerscheibe eines Pkws ein und klaut Geldbörse

Am Montag, 2. November, in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr, wurde im Gewerbepark in Regensburg ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen und daraus Wertsachen entwendet. Der Täter schlug mit einem Stein die Fahrerscheibe ein und entwendete eine Geldbörse.