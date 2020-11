50.000 Euro Schaden Spektakulärer Verkehrsunfall im Parkdeck – Audi stürzt zwei Stockwerke in die Tiefe

Foto: 123rf.com

Ein Audi durchbrach am Montag, 2. November, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ein Geländer am Parkdeck am Floßhafen in Cham und stürzte zwei Stockwerke in die Tiefe. Die vier Fahrzeuginsassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und fahrlässiger Körperverletzung.