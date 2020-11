Auch in der Oberpfalz Mehrere Durchsuchungen anlässlich des europaweiten Aktionstags zur Bekämpfung von Hasskriminalität

Foto: 123rf.com

Ein deutliches Zeichen gegen Hasskriminalität in Bayern setzen am Dienstag, 3. November, Polizei und Justiz. In der Oberpfalz vollzogen die Ermittler zwölf Durchsuchungen gegen 13 Beschuldigte. Alle Durchsuchungen erfolgten im Landkreis Cham. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.