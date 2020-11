25.000 Euro Schaden Lkw durchbricht Mittelschutzplanke – Sperren auf der A93 dauern an

Nach einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 3. November, auf der Autobahn A93 bei Pentling zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Pentling. Am Dienstag, 3. November, gegen 1.30 Uhr, befuhr ein Sattelzug die A93 in Fahrtrichtung München. Zwischen der Anschlussstelle Regensburg Süd und der Rastanlage Pentling kam er aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts ab und prallte in die Schutzplanke.

Der Fahrer konnte sein Gespann anschließend zurück auf die Fahrbahn lenken, verlor aber dabei die Kontrolle und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, die durch diesen Anprall bis auf die Gegenfahrbahn verschoben wurde. Das Sattelgespann kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Die A93 musste bis zur Bergung des Lkw komplett gesperrt werden. Derzeit (Stand 6.35 Uhr) ist in Fahrtrichtung Holledau die linke Fahrspur gesperrt. Ab 8 Uhr gilt dies auch für die linke Fahrspur in Richtung Hof. Die Sperren dauern etwa bis 14 Uhr an. Es wird weiterhin zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr, kommen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro. Der 34-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.