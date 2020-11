Hinweise erbeten Polizei stellt 30 Altreifen in einem Waldstück fest

Foto: 123rf.com

Am Montagnachmittag, 2. November, wurde der Polizei mitgeteilt, dass an der Kreisstraße R15 bei Holzheim am Forst mehrere Autoreifen liegen würden. An einem Parkplatz im Waldstück zwischen Kallmünz und Dornau konnte eine Streifenbesatzung der Polizei etwa 30 Altreifen feststellen, die unsachgemäß entsorgt wurden.