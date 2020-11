Kripo ermittelt Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 1. November, legte ein 28-Jähriger im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt in der Oberpfalz das Feuer. Durch glückliche Umstände und schnelles Eingreifen der Einwohner wurde der Vollbrand verhindert. Gegen den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.