Polizei ermittelt Gefährliche Körperverletzung– 19-Jähriger attackiert 22-Jährigen mit Taschenmesser

Bei einem Streit zweier Männer am Sonntag, 1. November, in Willmering verletzte einer den anderen leicht mit einem Taschenmesser. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Willmering. Am Sonntag, 1. November, erstattete ein 22-jähriger Deutscher Anzeige bei der Chamer Polizei. Er gab an, am Samstagabend, 31. Oktober, mit einem 19-jährigen Deutschen in Streit geraten zu sein. Im Rahmen dessen habe der 19-Jährige ihn mit einem Taschenmesser attackiert und mit diesem leicht verletzt.

Der 22-Jährige wurde infolge dessen mit einer leichten Schnittverletzung in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Sein Kontrahent blieb unverletzt. Der Hintergrund der Streitigkeit dürfte bei einer Meinungsverschiedenheit liegen. Die Polizei Cham ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.