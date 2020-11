Hinweise erbeten Vandalen beschädigen Grundstückseinfassung in der Halloween-Nacht

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag, 31. Oktober, 17 Uhr, bis Sonntag, 1. November, 8.15 Uhr (Halloween Nacht), beschädigten Unbekannte eine Grundstückseinfassung in Moosham in Mintraching in der Regensburger Straße und verursachten einen erheblichen Schaden.