Zeugin verständigt Polizei Mutmaßlicher Einbrecher nach Verfolgung festgenommen – er versteckte sich hinter einem Polizeidienstfahrzeug

Foto: Hoppe/123rf.com

Die Dunkelheit der Mitternachtsstunde am Donnerstag, 29. Oktober, nutzte eine Person, um in einen Lebensmittelmarkt in Regensburg einzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin verständigte jedoch die Polizei, die den Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung festgenommen hat. Der mutmaßliche Einbrecher sitzt nun in der Untersuchungshaft.