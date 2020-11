22.000 Euro Schaden Kradfahrer fährt auf Sonderfahrstreifen für Busse, wird von Pkw übersehen und schwer verletzt

Am Samstagvormittag, 31. Oktober, wollte ein 42-jähriger Fiat-Lenker von der Nordgaustraße in Regensburg nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen 48-jährigen Kradfahrer, der seinerseits verbotswidrig auf dem Sonderfahrstreifen für Busse an der Tankstelle entlang weiterfahren wollte.