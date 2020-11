Polizei bittet um Hinweise Schlägerei in Stadtamhof – Glas aus der Hand und Faust ins Gesicht geschlagen

Foto: 123rf.com

Am Beginn der Wassergasse in Regensburg in Stadtamhof schlägerten am späten Samstagabend, 31. Oktober, mehrere Personen. Anfängliche verbale Streitigkeiten endeten schließlich in Handgreiflichkeiten.