Polizei ermittelt Ölunfall in Willmering – Heizöl lief ins Erdreich und in den Katzbach

Am Samstag, 31. Oktober, um die Mittagszeit, bemerkte ein Fußgänger im Gemeindebereich Willmering auf dem Katzbach einen Ölfilm. Von der Integrierten Leitstelle Regensburg wurden daraufhin die Feuerwehren aus Cham, Willmering und Waffenbrunn alarmiert. Aufgrund des massiven Ölunfalls wurden von der Feuerwehr am Katzbach insgesamt drei Ölsperren errichtet.

Willmering. Gegen 13 Uhr konnte dann der Verursacher des Ölunfalls ermittelt werden. Eine Entsorgungsfirma war seit vier Wochen damit beschäftigt, eine ehemalige Firma zu entrümpeln, bei der es am 24. August dieses Jahres gebrannt hatte. In diesem Zusammenhang entsorgten Arbeiter der Firma Heizöltanks in einen Alteisencontainer. Es handelte sich um zwei 1.000-Liter-Tanks. Beim Aufladen beziehungsweise der Lagerung der Tanks in den Alteisencontainer lief noch darin befindliches Heizöl in das Erdreich. Vermutlich über eine Sickerleitung gelangte dann das Heizöl in den circa 50 Meter entfernten, talwärts liegenden Katzbach.

Laut den Arbeitern befanden sich lediglich noch circa fünf Liter Heizöl in den Tanks. Aufgrund der vorgefundenen Situation (kontaminiertes Erdreich vor den Abfallcontainern) dürfte diese angegebene Menge jedoch stark bezweifelt werden, zumal auch der Heizölgeruch und die Ölschlieren am Wasser des Katzbach nicht unerheblich waren. Seitens der Polizei wurden aus dem Katzbach Wasserproben entnommen und das Wasserwirtschaftsamt Regensburg und das Umweltamt des Landratsamtes Cham verständigt. Die Wasserproben werden einer Untersuchung zugeleitet.

Gegen den Verursacher wurden Ermittlungen wegen einer Gewässerverunreinigung eingeleitet. Ein Fischsterben war bislang nicht zu verzeichnen. In Absprache mit den beteiligten Behörden wurde das kontaminierte Erdreich vorerst von der Feuerwehr mit Planen abgedeckt und das Rohr, von dem das Heizöl in den Katzbach gelangte, abgedichtet. Weitere Maßnahmen erfolgen am Montag nach eingehender Besichtigung der Schadensstelle durch die Fachbehörden. Ob es sich bei der Entsorgungsfirma um einen zertifizierten Fachbetrieb handelt, der zum Entsorgen von Öltanks berechtigt ist, muss noch eingehend geprüft werden.