Schlechter Scherz Eier flogen gegen Hauswand

Ein Bewohner des Kapellenwegs in Wenzenbach erschreckte in den Nachtstunden des 31. Oktobers. Als es an der Tür klingelte höre er einen Einschlag am Fenster und sah mehrere Jugendliche in Richtung des angrenzenden Spielplatzes davon laufen