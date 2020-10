Hinweise erbeten Bei Einbruch in einen Baucontainer Fahrzeugschlüssel und zugehörigen Opel Combo gestohlen

Foto: 123rf.com

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr am Mittwoch, 28. Oktober, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Altenstadter Straße in Cham in den Baucontainer einer dortigen Baufirma eingebrochen. Aus dem Baucontainer nahm der Täter einen dort abgelegten Fahrzeugschlüssel an sich und entwendete anschließend das zugehörige Firmenfahrzeug, einen roten Opel Combo, vom Baustellengelände.