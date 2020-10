Kontrolle Haftbefehl und Schwarzfahrt – 52-Jähriger muss ins Gefängnis

Foto: 123rf.com

Schleierfahnder der Polizeiinspektion Furth im Wald kontrollierten am Mittwoch, 28. Oktober, zusammen mit der Bereitschaftspolizei am Parkplatz Taschinger Berg in Cham.