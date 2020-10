Angezeigt 35-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem Auto

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 22.45 Uhr, in Pollenried in Nittendorf ein Autofahrer auf, aus dessen Fahrzeug deutlicher Marihuana-Geruch wahrnehmbar war.