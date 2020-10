Unfall Autofahrerin prallt frontal auf Bagger und wird leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin, die am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 12.45 Uhr, vermutlich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit auf der Kreisstraße R11 in Nittendorf in den dort befindlichen ordnungsgemäß abgesicherten Baustellenbereich bei den Verbrauchermärkten einfuhr, nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal auf einen abgestellten Bagger prallte.