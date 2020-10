Am Marc-Aurel-Ufer Betrunkener belästigt 19-Jährige

Sicherheitswacht bewahrt am Marc-Aurel-Ufer eine junge Dame vor weiteren Belästigungen durch einen alkoholisierten Passanten.

Regensburg. Am Mittwochnachmittag waren zwei Mitglieder der Sicherheitswacht der PI Regensburg Süd am südlichen Donauufer im Bereich Marc-Aurel-Ufer / Am Schallern auf Streife unterwegs, als sie darauf aufmerksam wurden, dass eine junge Frau von einem augenscheinlich Alkoholisierten angesprochen wurde. Da sie den Eindruck gewannen, dass sich die Frau sichtlich unwohl fühlte und von dem Mann nicht belästigt werden wollte, sprachen sie die beiden Personen an. Nachdem die 19-Jährige bestätigte, dass ihr das aufgezwungene Gespräch mit dem wesentlich älteren Mann unangenehm sei, forderten die beiden Sicherheitswachtbeschäftigten den aufdringlichen Passanten auf, die Frau in Ruhe zu lassen und die Örtlichkeit zu verlassen.

Diese Aufforderung sah der 54-Jährige als störende Einmischung an und beschimpfte die beiden Mitglieder der Sicherheitswacht äußerst aggressiv. Als er dann auch noch begann, Drohungen gegen sie auszusprechen und zu befürchten war, dass er handgreiflich werden würde, verständigten sie die Polizeiinspektion Regensburg Süd. Erst das Eintreffen von zwei Streifenwagen brachte den Mann zur Ruhe und er folgte widerwillig dem Platzverweis. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.