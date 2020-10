Die Chamer Polizei sucht nach ganz besonderen „Künstlern“

Cham. In einer Baustelle an der Katzberger Straße wurde am Wochenende

eingebrochen. Die Täter brachen die Türe auf und brachten

in den Räumlichkeiten Schmierereien an den Wänden an.

Dabei wurde eine blaue und orange Sprühfarbe verwendet.

Hinweise dazu bitte an die Polizei Cham unter 09971/85450.