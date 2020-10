Hinweise erbeten Gedenkstein in Waldmünchen beschädigt

Foto: 123rf.com

Auf einer Wiese, die sich in Waldmünchen nördlich des Birkenwegs befindet, war ein Marterl in Form eines Gedenksteins mit religiöser Inschrift aufgerichtet. Vermutlich in der Zeit von Montag, 26. Oktober, bis Mittwoch, 28. Oktober, wurde der Gedenkstein mutwillig umgeworfen und er brach vom Fundament ab.