Diesen Tätern ist offenbar nichts heilig.

Aufhausen. Am Dienstag, 27. Oktober, in der Zeit von 14 bis 19.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise Zugang zum Pfarrerbüro. Erhofftes Diebesgut fanden der oder die Täter allerdings nicht: „Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet“, so ein Polizeisprecher.

Zeugen, die verdächtige Personen oder anderes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau, Tel. 09482/9411-0, in Verbindung zu setzen.