Hinweise erbeten Geparktes Fahrzeug wird am hinteren rechten Kotflügel angefahren

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag, 26. Oktober, zwischen 16 und 18 Uhr, in Laaber in der Endorfer Straße. Das beschädigte Fahrzeug war entgegen der Fahrtrichtung in einer Parkbucht abgestellt und wurde am hinteren rechten Kotflügel angefahren.