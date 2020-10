Mini aufgebrochen Autoknacker schlägt am Pentlinger Friedhofsparkplatz zu

Die Neutraublinger Polizei ist auf der Suche nach einem besonders dreisten Dieb.

Pentling. Am 27. Oktober, stellte eine Dame ihren Mini gegen 13.30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Pentlinger Friedhofsstraße ordnungsgemäß versperrt ab und entfernte sich. Als sie eine viertel Stunde später wieder zurückkam, bemerkte sie, dass eine unbekannte Person die Scheibe der Fahrertüre aufgehebelt und eine auf dem Fahrersitz befindliche Handtasche entwendet hat. In der Handtasche befanden sich Zahlungskarten, Ausweisdokumente und 400 Euro Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangabenauf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Neutraubling hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 09401/9302-0 entgegen.