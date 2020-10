Die Polizei bittet um Mithilfe 16-Jährige aus Regensburg wird vermisst

Am 17. Oktober wurde die 16-jährige Allyson Durand aus Regensburg als vermisst gemeldet. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Regensburg-Süd fahndet nun mit einem Foto nach Allyson Durand.

Regensburg. Am Freitag, 16. Oktober, wurde die 16-jährige zuletzt am Bahnhof in Nabburg gesehen, als sie abends den Zug steigen wollte, um zurück zu ihrer Wohngruppe in einer Jugendeinrichtung im Regensburger Westen zu fahren. Ob sie den Zug tatsächlich bestiegen hat, ist nicht bekannt. Umfangreiche polizeiliche Ermittlungen erbrachten bislang keine Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Allyson Durand. Überprüfungen bekannter Kontakte in den Bereichen Amberg, Nabburg und Regensburg verliefen ebenso erfolglos. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sie sich weiter in diesen Bereichen aufhält. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat haben sich bisher nicht ergeben.

Die Polizei fahndet deshalb nun auch öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten. Zusätzlich erfolgen Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken auf den Seiten der Polizei Oberpfalz auf Facebook, Twitter und Instagram. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Hinweise zu der Gesuchten an die Ermittler weiterzugeben.

Allyson Durand wird wie folgt beschrieben: 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Figur, glatte, braune, schulterlange Haare mit Mittelscheitel, Nasenpiercing.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Regensburg-Süd unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001 entgegen. Wer den aktuellen Aufenthaltsort von Allyson Durand kennt, möge sich bitte sofort an den Polizeinotruf 110 wenden.