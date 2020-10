Zeugen gesucht Raubüberfall am Bahnhof in Köfering

Am frühen Montagmorgen, 26. Oktober, wurde ein 18-Jähriger von zwei unbekannten Tätern unter Gewaltanwendung zur Herausgabe von Bargeld erpresst.

Köfering. Gegen 6.45 Uhr stieg ein 18-jähriger Azubi aus dem Regionalzug von Regensburg nach München am Bahnhof Köfering aus und ging in Richtung seiner Arbeitsstelle. Noch auf dem Bahnhofsgelände wurde er von zwei Männern angesprochen. Die beiden Unbekannten forderten Geld und untermauerten ihre Forderung mit Anwendung und Androhung von körperlicher Gewalt. Eingeschüchtert übergab der leicht verletzte 18-Jährige einen Geldbetrag im mittleren zweistelligen Bereich an die unbekannten Täter.

Die gesuchten Personen werden so beschrieben: Beide waren männlich und etwa 30 jahre alt. Der eine war circa 1,70 Meter groß, kräftig und hatte schulterlange Haare und einen Vollbart. Bekleidung: Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose. Der zweite Täter war circa 1,90 Meter groß, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidung: dunkler Kapuzenpulli mit „Trasher“-Aufschrift und eine Jeans.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen und bittet Zeugen, die das Geschehen am Bahnhof Köfering wahrgenommen haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/ 506 28 88 zu melden.