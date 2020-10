Hinweise erbeten Unbekannte klauen Baumaschinen im Wert von rund 11.000 Euro

Foto: Ursula Hildebrand

In der Zeit von Freitag, 23. Oktober, 15.30 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 6.45 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem versperrten Baucontainer von einer Baustelle im Gewerbepark Wörth-Wiesent in Wörth an der Donau vier Baumaschinen im Wert von rund 11.000 Euro.