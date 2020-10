Feuer im Kinderheim Mädchen (12) zündelt, um den Feueralarm auszulösen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 26. Oktober, kam es gegen 22 Uhr zu starker Rauchentwicklung in einem Kinderheim in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg. Hierbei wurden fünf Personen verletzt.