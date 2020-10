Zeugenhinweise erbeten Einbruch in Einfamilienhaus in Kumpfmühl – Beute im Wert von mehreren tausend Euro

Zwischen Samstag, 24. Oktober, 13 Uhr, und Sonntag, 25. Oktober, 11.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Regensburg ein.

Regensburg. Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten unbekannte Einbrecher am Wochenende, 24. bis 25. Oktober, um in ein Einfamilienhaus im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl einzudringen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Dort entwendeten die Diebe Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/ 5062888.