Massiver Sachschaden Unbekannter versucht geparkten Pkw aufzubrechen

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Zeit von Samstag, 24. Oktober, 22 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, versucht, ein in der Amberger Straße in Regensburg geparktes Fahrzeug aufzubrechen.