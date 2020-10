Ohne sich zu kümmern Autofahrer überfährt Katze und legt sie noch lebend an den Straßenrand

Möglicherweise wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz wird sich ein Autofahrer verantworten müssen, der bereits am Montag, 19. Oktober, gegen 12.30 Uhr, in Hillohe in der Gemeinde Deuerling eine Katze überfuhr, diese noch lebend an den Straßenrand legte und sich nicht weiter kümmerte.